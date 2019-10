Trump: la création d’une zone de sécurité en Syrie est un «grand succès»

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu’un « grand succès » avait été remporté en Syrie avec la création d’une zone de sécurité, et a annoncé qu’il ferait une déclaration sur le sujet à 11 h depuis la Maison Blanche.

« Grand succès à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Zone de sécurité créée ! Le cessez-le-feu a été respecté et les combats ont pris fin. Les Kurdes sont en sécurité et ont très bien travaillé avec nous. Les prisonniers de l’EI (groupe État islamique) sont en lieu sûr », s’est-il félicité dans un tweet.

Plus de détails suivront...