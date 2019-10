VAN de MOSSELAER, Henri



De Rosemère, le 17 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Henri Van de Mosselaer, tendre époux, des 56 dernières années, de Mme Rachel Perron Van de Mosselaer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Philip (Remzija), Linda (Peter) et Annie (Patrick), ainsi que ses 4 petits-enfants Alex, Andy, Alicia et Catherine, sa soeur Maria, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 octobre de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.