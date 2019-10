ST-ARNAUD, Murielle



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 21 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Murielle St-Arnaud, fille de feu Mme Magella Lahaie et de feu M. Jean-Marie St-Arnaud. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, M. Michel Jenouvrier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Roch (Julie Rivard), Véronique (Jean Provençal), Caroline (Maël Jenouvrier) et feu Marie-Ève; ses petits-enfants: Clémentine, Noah, Leïla, Audrey-Ann, Sarah-Maude et Olivier; ses frères et soeurs: Rolland (Lorraine), Rollande (Raymond), Jocelyne (Guy-Léon), Marcelle, feu Desneiges, Renée (feu Evan), Jacques et Claude (Nathalie); ses neveux et nièces; ses belles-soeurs et beaux-frères de la France: feu Yannick (Lucette), feu Chantal (feu Patrick), Odile (Christian) et Nelly (Jean-Louis), sans compter ses précieuses amies de longues date.L'inhumation aura lieu le vendredi 1er novembre 2019 à 14 heures au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. (4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7).Madame St-Arnaud a été confiée au:224 RUE ST-VALLIER OUESTQUÉBEC, QC, G1K 1K2La famille tient à remercier toute l'équipe de pneumologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, www.fondation-iucpq.org.