BLACHE, Aldéric "Éric"



À Sainte-Anne-de-Bellevue le 18 octobre 2019, s'est éteint Monsieur Aldéric "Éric" Blache, époux de feu Sylvia Pelchat (1919-2005) et père de Nicole (Paul Dussault), Richard (Jacquelin Hall) et Gilbert (Gérard Couillard); il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Daniel (Lauren Stretch) et Stéphanie Blache, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Elton et Darla Blache.Une cérémonie religieuse sera célébrée à la Chapelle de la Résurection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges le jeudi 31 octobre, entre 10h30 et 11h30, suivie de l'inhumation.Un gros merci au personnel de l'Hôpital Sainte-Anne qui ont prodigué d'excellents soins et apporté tout le réconfort et l'amour nécessaires.