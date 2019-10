Chez Isabelle

Au bord de la rivière Leprohon, tout près du barrage qu’on appelait la Dame à Ferland, j’étais seul et je ne foutais pas grand-chose. J’aimais me retrouver à l’orée de la forêt, près de cette chute à environ 1 kilomètre de chez moi. Tout à coup, de l’autre côté de l’étroit cours d’eau, apparaît un beau chien. Il est rondelet, luisant, tout noir et il avance doucement en sentant le sol à gauche et à droite. Je me demande bien ce qu’il fait à cet endroit. Dans un petit village comme le mien, habituellement, on connaît tout le monde et tous les chiens. Celui-là, je ne l’avais jamais vu. Je le trouvais beau et, à un certain moment, il a levé la tête et m’a regardé droit dans les yeux. Encore là, j’ai mis plusieurs secondes à réaliser que c’était un ours, un petit ourson qui devait sans doute être avec sa maman, mais, elle, je ne l’ai jamais vue. Comme j’aurais voulu l’observer plus longtemps, il est entré dans le bois et je ne l’ai plus revu... sauf hier, sur le pont Samuel-De Champlain, et ce matin, dans ma chronique... 55 ans plus tard, genre.