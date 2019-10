Conjuguer génie et économie sociale

Maryse Boyce – 37e Avenue

Première coopérative d’ingénierie au Québec au moment de sa création en 2017, ALTE Coop prouve qu’il est possible de conjuguer impact social et environnemental dans le milieu du génie, connu pour être assez conservateur. Rencontre avec sa cofondatrice Abrielle Sirois-Cournoyer.

Une entreprise qui s’inscrit dans la lignée de l’économie sociale doit embrasser comme mission première l’amélioration de sa communauté ou de la société, plutôt que d’avoir comme objectif d’engranger le plus de profits possible. Selon le Chantier de l’économie sociale, le Québec compte près de 220 000 employés qui poursuivent de telles missions, répartis dans environ 11 200 entreprises. Près du quart de ces organisations sont des coopératives.

ALTE est né de la rencontre entre huit finissants en ingénierie, dont la majorité provenait de l’École de technologie supérieure (ÉTS), alors qu’Abrielle Sirois-Cournoyer avait étudié à Polytechnique Montréal, puis obtenu une maîtrise en gestion de l’innovation sociale à HEC Montréal. « Quand on s’est rencontrés, on avait les mêmes valeurs et la même vision. On ne trouvait pas trop notre place sur le marché du travail en tant que futurs ingénieurs, et c’est là qu’on s’est dit : “Pourquoi ne pas créer notre propre espace de travail ?” »

Rapidement, le choix de la coopérative de travail s’impose. L’aspect démocratique et l’horizontalité de la prise de décision ont certes pesé dans la balance, tout comme la promesse de pérennité des valeurs de l’entreprise, dont le statut de coopérative empêche une éventuelle revente ou une prise de contrôle par des actionnaires. « En créant une coop, on protégeait notre mission d’allier ingénierie et impact social et environnemental », résume l’ingénieure.

Les huit membres fondateurs suivent ensuite une formation en démarrage de coopérative offerte par le Réseau COOP. Leur première année d’existence se déroule sous le signe de la création du fonctionnement à l’interne.

Parallèlement, ils mettent en commun leurs réseaux de contacts et dégotent leurs premiers contrats, dont celui d’aider la firme Moment Factory à rendre ses événements carboneutres. Ce mandat leur donne une belle visibilité et leur permet d’attirer d’autres clients. Depuis, les mandats en concordance avec leurs valeurs continuent d’affluer, et le bouche-à-oreille y compte pour beaucoup.

Novateurs jusqu’à la moelle

Par sa simple existence, ALTE Coop bouscule le monde du génie. « On apporte une nouvelle couleur, une nouvelle voix dans le milieu de l’ingénierie. On montre que c’est possible de faire des projets qui ont du sens pour nous, dans ce milieu-là », affirme Abrielle Sirois-Cournoyer. En créant une structure jusqu’alors inédite dans leur domaine en réponse à leurs propres aspirations, ces ingénieurs montrent qu’ils sont prêts à sortir du cadre pour proposer des solutions réellement adaptées à la réalité de leurs clients.

Ce désir d’inscrire le travail en cohérence avec les valeurs de ses membres n’est pas étranger à l’immense intérêt que les finissants en génie portent à ALTE. Ces jeunes ingénieurs sont nombreux à contacter la coopérative pour solliciter un emploi lorsqu’ils obtiennent leur diplôme. L’entreprise, qui compte maintenant 10 membres, ne peut pas tous les accueillir, mais souhaite rester en contact avec ce bassin de nouveaux ingénieurs motivés. C’est pourquoi ALTE organisait récemment une soirée rencontre, afin d’expliquer son fonctionnement à ceux qui souhaitent éventuellement se joindre à l’équipe... ou fonder leur propre coop !