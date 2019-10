IVASCU, Ioan Stefan



À Rosemère, dans la nuit du samedi 19 octobre 2019, est décédé paisiblement et entouré de l'amour des siens, Ioan Stefan Ivascu, à l'âge de 80 ans, époux de feu Maria Dezsi.Il laisse dans le deuil son fils Gabriel Ioan, sa bru Marie-Claude, sa conjointe Rodica Sandru, son frère Gheorghe ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le vendredi 25 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h.Un service religieux sera célébré en la chapelle du centre le samedi 26 octobre à 10h30 et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, section Z, pour la mise en terre.La famille tient à remercier sincèrement Sylvie Pouliot, Annick Roy ainsi que tout le personnel du centre d'hébergement Hubert-Maisonneuve à Rosemère pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués à Ioan durant les trois dernières années.