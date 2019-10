Derrière le monstre

Je sais, je sais...

Les hommes blancs hétérosexuels sont les maîtres du monde, ils trônent au sommet de l’échelle sociale et sont responsables de tous les maux qui affligent l’humanité depuis la nuit des temps : le racisme, le sexisme, l’homophobie, l’esclavage, la destruction de l’environnement, la violence conjugale, l’exploitation du tiers-monde et, pourquoi pas, les ongles incarnés et l’invention du Cheez Whiz.

Mais croyez-le ou non, malgré cela, malgré les multiples « privilèges » dont ils sont censés jouir au bureau, à la maison et dans le lit, plusieurs hommes hétérosexuels souffrent.

UN TABOU

Dans notre monde de plus en plus crinqué contre le patriarcat et l’hétérocentrisme, où l’idée même de diffuser une série télé sur des hommes de 50 ans fait grimper les féministes radicales dans les rideaux (comme si c’était un crime de lèse-majesté d’avoir un pénis entre les jambes — à moins de vous l’être fait poser à 25 ans), c’est devenu un tabou de dire ça, mais, oui, de nombreux hommes souffrent.

Et il est temps qu’on reconnaisse leur détresse et qu’on les aide.

Quand une femme tue ses enfants, on essaie de comprendre ce qui l’a amenée là, on dit que si elle a commis cet acte irréparable, c’est parce qu’elle était dépressive, au bout du rouleau, épuisée — bref, qu’elle avait perdu la carte et qu’elle n’était pas elle-même.

Mais quand un homme commet le même crime, on dit que c’est un monstre.

Je ne veux en aucun cas justifier les crimes horribles qui ont été commis à Montréal. Ils sont injustifiables et impardonnables.

Mais ce n’est pas parce que tu poses un geste monstrueux que tu es nécessairement un monstre.

Tu peux être une personne en souffrance. En très grande souffrance.

ON NE LES ÉCOUTE PAS

Quand c’est le temps d’aider les femmes dans le besoin, on n’hésite pas deux secondes et on délie tout de suite les cordons de la bourse pour mettre sur pied des programmes, financer des organismes — et c’est tant mieux !

Mais qu’est-ce qu’on attend pour faire preuve de la même compassion et de la même générosité envers les hommes en détresse ?

C’est comme si les hommes se plaignaient pour rien !

« Un homme dans le besoin ? Voyons donc, de quoi ils se plaignent ? Ils ont tout ! »

Il ne s’agit pas d’enlever de l’argent aux groupes qui aident les femmes pour financer les groupes qui aident les hommes ! On ne veut pas déshabiller Jeanne pour habiller Jean !

Juste de prendre la souffrance des hommes au sérieux !

On dit que les hommes ne parlent pas. Or, c’est faux, ils parlent de plus en plus.

Le problème est qu’on ne les écoute pas !

Les hommes se suicident plus que les femmes. Ils abandonnent l’école plus que les femmes. Ils sont en moins bonne santé que les femmes. Ils vivent moins longtemps que les femmes.

Ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités.

Combien de pères séparés souffrent de ne pas pouvoir voir leurs enfants plus souvent ? Combien sont étouffés par les pensions alimentaires qu’ils doivent payer ?

INÉGAL

Sur le site arrondissement.com, on dénote 169 organismes d’aide aux femmes à Montréal et 29 à Québec.

Nombre d’organismes d’aide aux hommes : 51 à Montréal et 5 à Québec.