Des critères «discriminatoires» au ministère de l’Économie?

« Le ministère de l’Économie et de l’Innovation [MEI] doit servir l’ensemble de la population. C’est très dommage qu’il limite l’accès d’un soutien financier à certains groupes d’âge », déplore la fondatrice du centre de solution d’affaires et de marketing Les FACILitatrices, Anne-Solène Rioult.

Hier, plus de 2320 personnes avaient signé la pétition sur le site Change.org. Mme Rioult devrait d’ailleurs rencontrer prochainement le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, pour faire valoir son point de vue.