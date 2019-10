Éric Lapointe quitte La Voix « pour des raisons personnelles »

Le rockeur Éric Lapointe a annoncé jeudi soir sur sa page Facebook qu'il ne sera pas coach lors de la prochaine saison de La Voix à TVA.

«Pour des raisons personnelles, c'est avec tristesse que j'ai informé TVA et Déferlantes que je quitterais mon fauteuil de coach à La Voix. Je veux les remercier de m'avoir confié ce rôle ces dernières années. Merci aussi à Charles et à tous mes confrères et consœurs coachs. La Voix a été une expérience humaine et professionnelle fantastique que je ne suis pas près d'oublier. Je ne ferai pas d'autres commentaires à ce sujet. Je ferai tous les spectacles prévus au calendrier. J'attendrai chacun d'eux avec impatience, la scène étant, avec mes enfants, ce qui me rend le plus heureux», a-t-il écrit.

TVA et Productions Déferlantes travaillent à trouver un remplaçant au rocker.

Rappelons que deux autres coachs ne seront pas de retour pour la prochaine saison, soit Lara Fabian et Alex Nevsky.