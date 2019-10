GATINEAU | Le producteur de cannabis Hexo abolit 200 postes afin de réduire ses coûts à la lumière de résultats décevants lors de son dernier trimestre qui se répercuteront aussi pour l’exercice 2020.

«Ce fut ma journée la plus difficile chez Hexo, a affirmé Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de l’entreprise, par communiqué, jeudi. Le départ de collègues estimés est très pénible, mais je sais que nous avons pris des décisions judicieuses pour assurer la viabilité à long terme d’Hexo. Les mesures que nous avons prises cette semaine visent à ajuster la taille de l’entreprise aux revenus attendus en 2020.»

Les licenciements sont éparpillés entre différents endroits et secteurs de service. Des postes de direction comme celui de la fabrication et celui du marketing ont notamment été supprimés.

Le 10 octobre dernier, la compagnie basée à Gatineau avait annoncé des résultats préliminaires inférieurs aux attentes pour son quatrième trimestre 2019. Elle avait aussi retiré ses perspectives financières faites précédemment pour l’exercice 2020, puisqu'une baisse des revenus est attendue.

Hexo a attribué ses difficultés aux déploiements plus lents que prévu de produits dans les magasins, au retard par le gouvernement fédéral dans l’approbation des produits dérivés du cannabis et à des baisses anticipées des prix. Les retards dans l’ouverture de magasins de détail dans de nombreuses provinces et l’incertitude concernant les réglementations provinciales ont aussi été montrés du doigt.

Hexo annoncera lundi prochain ses résultats financiers complets pour son quatrième trimestre et pour l’exercice 2019.