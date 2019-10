Joe Girardi est le choix des Phillies

Les Phillies de Philadelphie ont jeté leur dévolu sur Joe Girardi pour agir comme gérant de l’équipe en 2020, a-t-il été rapporté jeudi.

Selon le site MLB.com, une annonce à ce propos est imminente.

Ancien receveur du baseball majeur, Girardi avait remis sa démission comme entraîneur-chef de la formation nationale des États-Unis afin de regarder ses options au sein des grandes ligues. Plus tôt ce mois-ci, il a obtenu des entrevues chez les Mets de New York et les Cubs de Chicago.

L’homme de 55 ans a dirigé les Marlins de la Floride en 2006 ainsi que les Yankees de New York de 2008 à 2017, conduisant ceux-ci à la conquête de la Série mondiale à sa deuxième saison dans le Bronx. Il a totalisé 988 victoires en carrière contre 794 revers.

Philadelphie a congédié l’instructeur-chef Gabe Kapler plus tôt ce mois-ci. Les Phillies ont présenté une fiche de 81-81 durant le calendrier régulier 2019.