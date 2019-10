Joe Girardi est le choix des Phillies

Les Phillies de Philadelphie ont jeté leur dévolu sur Joe Girardi pour agir comme gérant de l’équipe en 2020, lui accordant un contrat de trois ans, jeudi.

Le club détient aussi une option pour l'année 2023.

Ancien receveur du baseball majeur et 55e gérant de l'histoire des Phillies, Girardi avait remis sa démission comme entraîneur-chef de la formation nationale des États-Unis afin de regarder ses options au sein des grandes ligues. Plus tôt ce mois-ci, il a obtenu des entrevues chez les Mets de New York et les Cubs de Chicago.

L’homme de 55 ans a dirigé les Marlins de la Floride en 2006 ainsi que les Yankees de New York de 2008 à 2017, conduisant ceux-ci à la conquête de la Série mondiale à sa deuxième saison dans le Bronx. Il a totalisé 988 victoires en carrière contre 794 revers.

Philadelphie a congédié l’instructeur-chef Gabe Kapler plus tôt ce mois-ci. Les Phillies ont présenté une fiche de 81-81 durant le calendrier régulier 2019.

Une autre embauche

Du côté de San Diego, les Padres ont embauché Jayce Tingler pour occuper le poste de gérant l’an prochain.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN.

L’homme de 38 ans a été un choix de 10e tour des Blue Jays de Toronto en 2003. L’an passé, il a agi comme instructeur au banc intérimaire chez les Rangers du Texas, en plus de décrocher un emploi de coordonnateur au développement des joueurs. Cette année, il avait été nommé entraîneur-chef par les Leones del Escogido, une formation de la ligue hivernale de la République dominicaine.