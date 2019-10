La Maison-Blanche ne reçoit plus le New York Times et le Washington Post

La Maison-Blanche a mis fin à ses abonnements au New York Times et au Washington Post, Donald Trump jugeant ces deux quotidiens malhonnêtes à son égard.

« Nous n’avons pas renouvelé nos abonnements », a déclaré jeudi à l’AFP Stephanie Grisham, porte-parole de Donald Trump. « Cela représentera des économies substantielles pour les contribuables », a-t-elle ajouté.

Lundi, sur Fox News, le président américain avait fustigé, comme il fait très régulièrement, le New York Times, et annoncé qu’il ne souhaitait plus le recevoir.

« Nous ne le voulons plus à la Maison-Blanche. Nous allons probablement mettre fin (à l’abonnement) ainsi qu’à celui du Washington Post », avait-il affirmé.

« Ils sont fake », avait ajouté le locataire de la Maison-Blanche qui dénonce presque quotidiennement ce qu’il appelle les médias « Fake News », les accusant de diffuser de fausses informations.