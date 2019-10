Le Canadien accueille des Sharks affamés

Même si les Sharks de San Jose connaissent un début de saison en-deçà des attentes, il ne faut pas croire que la formation californienne sera une proie facile pour le Canadien de Montréal, jeudi soir, au Centre Bell.

Patrick Marleau et Joe Thornton ne rajeunissent peut-être pas, mais ils sont encore capables de belles choses sur une patinoire. Et ils peuvent compter sur un noyau aussi fiable que dynamique pour les appuyer.

Logan Couture (30 ans), désormais capitaine, Brent Burns (34 ans), Erik Karlsson (29 ans) et Marc-Édouard Vlasic (32 ans) forment un quatuor de joueurs qui sont dans la fleur de l’âge et la haute direction compte énormément sur ces quatre éléments pour montrer la voie aux jeunes talents de l’équipe.

Ainsi, Tomas Hertl, Kevin Labanc et Timo Meier représentent le futur de l’organisation et prennent de plus en plus d’assurance sur la surface glacée.

Si l’entraîneur Peter DeBoer compte sur un arsenal bien garni, les résultats, à proprement parler, se font toujours attendre. À l’heure actuelle, l’équipe croupit au dernier rang de la section Pacifique avec une fiche de 3-5-1.

Avec 32 buts accordés en neuf matchs, les Sharks se classent parmi les pires défensives du circuit Bettman. En fait, seulement cinq formations ont fait moins bien à ce chapitre. Offensivement parlant, San Jose se situe présentement au 21e échelon de la Ligue nationale avec 24 filets marqués.

Dans le camp du Tricolore, l’instructeur-chef Claude Julien en dira davantage sur sa formation plus tard en journée. Atteint au pied par un lancer à l’entraînement de la veille, l’attaquant Tomas Tatar représente un cas douteux, tout comme Joel Armia.