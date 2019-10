Le Tricolore s’écroule en deuxième

Le Canadien de Montréal a encaissé trois buts en deuxième période et a baissé pavillon 4 à 2 contre les Sharks de San Jose, jeudi soir, au Centre Bell.

C’est l’attaquant Evander Kane qui a ouvert le bal lors de l’engagement fatidique. Profitant d’un avantage numérique, l’athlète de 28 ans a bénéficié d’un généreux retour pour placer la rondelle derrière Carey Price.

Ben Pelosse / JdeM

Le gardien du CH a ensuite cédé devant des tirs Kevin Labanc et Melker Karlsson, ce qui a scellé le sort de sa formation.

En plus d’avoir amorcé la séquence heureuse des visiteurs, Kane a également été l’auteur de la première réussite des siens. Il a fait mouche dans la dernière minute de jeu de la première période et alors que Shea Weber était au banc des pénalités. Il s’agissait d’ailleurs de la sixième fois en 10 parties que le Tricolore accordait un but dans la dernière minute d’un engagement.

Le joueur de centre des Sharks Tomas Hertl a aussi connu un fort match avec trois mentions d’aide.

Ben Pelosse / JdeM

Au total, Price a fait face à 23 lancers, tandis que son vis-à-vis, Aaron Dell, a repoussé 35 des 37 tirs du Bleu-Blanc-Rouge.

Le gardien substitut des Sharks a d’abord été battu par Nick Cousins lors du premier tiers. C’était le premier filet de l’Ontarien de 26 ans avec la Sainte-Flanelle. Joel Armia a été l’autre butteur du Canadien, alors qu’il a fait dévier un tir de Max Domi dans les derniers moments de la période médiane.

Le Tricolore tentera de renouer avec la victoire samedi soir, lorsque les Maple Leafs de Toronto seront de passage dans la métropole québécoise.