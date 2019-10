Les Patriots échangent Michael Bennett

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont échangé le joueur de ligne défensive Michael Bennett au Cowboys de Dallas, jeudi.

Selon le réseau ESPN, les «Pats» ont obtenu un choix de septième ronde en 2021 en retour de l’athlète de 33 ans. Ce choix pourrait se transformer en sélection de sixième tour.

Il s’agit de la troisième fois en un an et demi que le footballeur de 6 pi 4 po et 274 lb est échangé. En mars 2018, les Seahawks de Seattle l’avaient envoyé aux Eagles de Philadelphie. Un an plus tard, l’équipe de la Pennsylvanie l’avait refilé à la troupe de Bill Belichick.

Bennett, qui en était à sa première saison en Nouvelle-Angleterre, n’était pas heureux de son utilisation, lui qui était sur la formation partante pour une seule de ses six parties jouées en 2019. Il a également été suspendu une rencontre par les Patriots, après avoir indiqué aux médias qu’il avait «des désaccords philosophiques» avec l’entraîneur de la ligne défensive Bret Bielema.

Bennett est l’un des chasseurs de quarts-arrière les plus constants de la NFL au courant des sept dernières saisons. En 2013, alors qu’il portait les couleurs des Seahawks de Seattle, il a été l’un des éléments clés de la conquête du Super Bowl.

En carrière, le nouveau membre des Cowboys a réalisé 332 plaqués, dont 65,5 sacs du quart.