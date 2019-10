Pas toujours faciles les relations entre voisins

Vous disiez à une correspondante que « si on utilise des termes clairs mais polis, on a toutes les chances de se faire comprendre sans se faire détester quand on veut dire ses quatre vérités à une voisine. Mais que dire la vérité comporte toujours une part de risque ». Et bien, c’est exactement ce que vis.

Je vous raconte les faits tels que vécus. J’habite le deuxième étage d’un triplex, la voisine en question le troisième, et nos propriétaires occupent le rez-de-chaussée. Depuis son arrivée dans le logement il y a trois ans, cette voisine n’a cessé de m’emprunter des ustensiles de cuisine, des outils pour faire ses boites à fleurs, en plus de venir me quêter régulièrement des épices du sucre ou du lait, qu’elle ne me rembourse jamais. Sans parler du fait qu’elle débarquait chez-moi au moins trois fois par semaine pour venir prendre un café sans jamais m’inviter à en boire un chez-elle.

J’avais donc décidé au début de l’été de lui dire son fait, en espérant la rendre consciente de ses abus et du fait que ce n’est pas toujours au même à donner. Un retour d’ascenseur est souhaitable de temps en temps. Il me semblait avoir préparé mon discours en choisissant bien mes mots et en veillant à ne pas l’insulter.

Mais elle a tellement mal pris ce que je lui ai dit que ça s’est terminé par un « J’ai compris. Je ne vous importunerai plus jamais! » Et elle n’est pas venue une seule fois de l’été dernier me demander quelque chose ou prendre un café. On se croise sur le balcon à l’occasion et c’est à peine si elle répond à mes salutations, que je lui fais pourtant religieusement et avec le sourire.

Comme vous voyez, le risque que je prenais en lui parlant franchement s’est retourné contre moi. Est-ce que lui présenter des excuses est la seule façon de la ramener à de meilleurs sentiments envers moi? Non pas que je veuille renouer comme avant, mais j’apprécierais la voir sourire et me répondre quand on se croise. Plus le temps passe et moins je sais quoi faire.

Une voisine triste du résultat obtenu

Ce n’est pas à vous à « faire quelque chose » comme vous dites, mais à elle qui a pris la mouche pour pas grand chose. Et pourquoi vous lui présenteriez des excuses? Si comme vous le dites vous avez fait les choses dans les règles de l’art et avec civisme, vous n’avez aucune raison de vous excuser de lui avoir dit une vérité qui vous pesait. Continuez à la saluer poliment même si elle ne vous répond pas, et peut-être un jour reviendra-t-elle à de meilleurs sentiments? C’est tout ce qui vous reste à faire. Quand on est mesquin dans nos façons d’agir avec les autres, on l’est souvent aussi dans nos émotions.