Question d’oublier les temps plus gris de l’automne, je vous propose une escapade dans les pays latins. Ce parcours typiquement montréalais s’inspire d’abord de l’Italie avec une nouvelle adresse gourmande dans Ville-Marie et une soirée gala glamour à Saint-Léonard. Puis, on se transporte dans les îles exotiques dans un bar secret du quartier Saint-Henri, qui gagne encore à être connu. Voici donc trois sorties à saveurs latines, à découvrir ce week-end.

MANGER : Nouvelle adresse à saveur italienne

Photo courtoisie

Cet automne, le nouveau restaurant Le Rose-Marie s’est installé dans le vibrant quartier de Ville-Marie. Cette nouvelle adresse à saveur italienne nous présente un nouveau menu, une nouvelle équipe, ainsi que le nouveau chef Michael Lemme, qui fait ses premières classes en cuisine, avec sa mère et sa grand-mère. Originaire des Abruzzes et de Calabre en Italie, il propose des plats réconfortants, inspirés de son enfance. Sur la carte, on retrouve des amuse-bouche, des petits plats, des plats principaux et des desserts. J’ai été conquise par l’entrée de courge délicata de la ferme Châteaubar, garnie de raisins marinés, mascarpone au romarin et noix de pin et je me suis régalée avec l’assiette de cavatelli, champignons sauvages et beurre noisette, saupoudrée de pecorino Romano, vieilli de trois ans. J’ai adoré la carte des vins qui a été minutieusement sélectionnée pour des accords mets-vins-plus-que-parfaits. Les clients peuvent également réserver l’une des deux salles de réception privées et profiter de la terrasse sur le toit, lors des beaux jours. Cette nouvelle adresse saura plaire aux fins palais, à la recherche d’une cuisine du terroir et amoureux de la gastronomie italienne. (1550 rue Fullum, Montréal)

SORTIR : L’extravagant Gala Rubino

Photo courtoisie

Chaque année, je suis fébrile à l’idée de participer au chic gala caritatif de la famille Rubino. Pour cette 12e édition qui aura lieu ce samedi au Château Classique, on promet aux convives une soirée glam sous le thème de Venezia Extravaganza. L’ambiance festive sera au rendez-vous avec spectacles, buffet italien, dîner gastronomique de cinq services, DJ, piste de danse, bar ouvert, tables de poker et bien d’autres surprises. À chaque année, les propriétaires des magasins de chaussures Rubino souhaitent donner aux enfants en organisant cet événement unique, dont les profits vont à plusieurs fondations. Des personnalités publiques et d’affaires seront également présents. L’an dernier, plus de 500 invités se sont réunis pour la bonne cause. Pour vous procurer un billet, communiquez directement avec Angelo Rubino au angelo@rubinoshoes.com. (6010 boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal)

BOIRE : Broken Coconut MTL

Photo courtoisie

Cuba si! Les températures grimpent dans la métropole dans le magnifique speakeasy Broken Coconut, caché à l’intérieur des vestiges du restaurant californien Venice Saint-Henri, sur la rue Notre-Dame. Pour les fanatiques de mixologie, ce bar à rhum se spécialise dans les cocktails qui rappellent le soleil de la Havane et les plages des Antilles. Je suis impressionnée par la variété des différentes bouteilles de spiritueux exotiques, provenant de plusieurs pays de l’Amérique centrale et du Sud : Martinique, Vénézuela, Puerto Rico, Jamaïque, Brésil ou encore la Barbade. Coup de cœur pour le drink signature Creole Cream, conçu à partir de rhum Trois-Rivières, ananas, passion, sirop de coco et crème chantilly coco, qui me rappelle la recette de « crémasse » haïtienne de mon enfance. (4005 rue Notre-Dame, Montréal)