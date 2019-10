Série mondiale : les Expos vont renaître de leurs cendres

Deux anciens joueurs des Expos de Montréal, soit le releveur Chad Cordero et le receveur Brian Schneider, participeront au lancer protocolaire du troisième match de la Série mondiale, vendredi, au Nationals Park.

Selon le quotidien «The Washington Post», qui a évoqué des gens proches du dossier, les Nationals ont prévu dépêcher sur le terrain les deux hommes avant le duel contre les Astros de Houston. Cordero et Schneider formaient la batterie – c’est-à-dire le duo lanceur-receveur – ayant terminé la première rencontre locale de l’équipe en 2005, année de son arrivée dans la capitale américaine.

L’affrontement en question avait eu lieu le 14 avril de cette année-là au RFK Stadium et les «Nats» avaient défait les Diamondbacks de l’Arizona 5 à 3. L’artilleur avait réussi l’un de ses 47 sauvetages de la campagne. Schneider et Cordero sont demeurés dans l’organisation jusqu’en 2007 et 2008, respectivement. Les deux athlètes jouaient à Montréal quand les Expos ont disputé leur dernière saison en 2004.

Washington accueillera sa première partie de la Série mondiale en 86 ans, vendredi.