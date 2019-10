Tiger Woods à égalité en tête

L’Américain Tiger Woods a amorcé le Championnat ZOZO avec aplomb, jeudi, sa carte de 64, six coups sous la normale, lui permettant de se retrouver en tête à égalité avec Gary Woodland au terme de la première ronde de ce tournoi disputé à Chiba, au Japon.

Woods, qui en était à une première compétition depuis le Championnat BMW en août, a calé neuf oiselets, mais ses trois bogueys consécutifs commis entre les 10e et 12e trous ont quelque peu terni sa performance. En revanche, malgré son premier coup de départ envoyé dans l’eau, il est revenu en force, à sa plus grande satisfaction.

«Je ne m’attendais certainement pas à jouer -6 après un tel début, a-t-il admis au site de la PGA. Ce fut une entrée en matière pas très jolie et je me disais que si je pouvais finir sous la normale pour l’ensemble de la journée, ce serait assez bon pour me garder près des meneurs; avec le vent qui soufflait, je croyais que la plupart des gars termineraient à -2, -3. Mais j’ai repris le rythme et j’ai réussi beaucoup de roulés.»

Ses problèmes de genou n’ont également pas eu d’effets indésirables sur le résultat du jour.

«Avant, j’essayais de compenser un peu dans mon élan et malheureusement, en raison du manque de mouvement dans mon genou, mon dos a encaissé le choc et c’est la partie du corps que je ne voulais pas affecter. Là, c’était bien de pouvoir sentir un peu plus la rotation et de s’élancer plus librement, a-t-il expliqué. Le plus important, c’est que je pouvais me pencher et mieux lire les roulés à faire. J’ai pu m’agenouiller, ce que je faisais à la maison.»

Deux Canadiens sont en action en terre nippone. Corey Conners a joué 69 (-1) et occupe la 14e place, tandis qu’Adam Hadwin (71) est au 33e échelon, ex aequo avec plusieurs golfeurs.

Quelques noms importants ont éprouvé des difficultés, dont Graeme McDowell qui est bon dernier avec un pointage de 81 (+11). Rory McIlroy (72) et Jordan Spieth (74) sont de leur côté 47e et 63e, respectivement.

Minjee Lee au sommet

Du côté féminin, l’Australienne Minjee Lee détient un coup d’avance sur un quatuor après avoir ramené une carte de 66 (-6) en première ronde du Championnat BMW à Busan, en Corée du Sud.

La meneuse devance les joueuses locales Seung Yeon Lee, Jin Young Ko et Jeongeun Lee6, ainsi que l’Américaine Danielle Kang qui ont toutes joué 67 (-5). La Canadienne Alena Sharp est 32e grâce à un dossier de 71 (-1). Sa compatriote Brooke M. Henderson (73) a connu quelques difficultés et se trouve au 52e échelon.