Un «shoebox» rénové à vendre à moins de 450 000$ dans le Nouveau-Rosemont

Les «shoebox» sont assez rares sur le marché. Ceux qui ont été rénovés sont habituellement hors de prix pour plusieurs Montréalais, alors que ceux qui se trouvent dans une branche de prix plus raisonnable ont souvent besoin de beaucoup d’amour.

Toutefois, celui-ci, situé dans le Nouveau-Rosemont, plus précisément sur la 25e Avenue entre Saint-Zotique Est et Bélanger, étonne par son prix et ses rénovations récentes.

Sylvain Gagnon / Via Capitale

Sylvain Gagnon / Via Capitale

La maison unifamiliale est affichée à 434 000$ et a subi plusieurs rénovations importantes au cours des dernières années. En 2017, la cuisine a été relookée, la toiture a été changée tout comme les portes et fenêtres à l’arrière. Deux ans auparavant, c’est la salle de bain qui subissait une transformation complète.

Sylvain Gagnon / Via Capitale

Sylvain Gagnon / Via Capitale

Bien qu’il reste encore quelques modifications à faire sur la maison, le potentiel est énorme. C’est également très rare de trouver un «shoebox» qui offre trois chambres à coucher fermées de dimensions raisonnables.

Sylvain Gagnon / Via Capitale

La jolie propriété vient également avec une belle cour arrière clôturée qui possède un bel espace ensoleillé.

Sylvain Gagnon / Via Capitale

Sylvain Gagnon / Via Capitale

Sylvain Gagnon / Via Capitale

Bref, si vous cherchez une maison assez unique qui célébrera bientôt ses 100 ans, ce «shoebox» pourrait très bien être fait pour vous!

Pour plus de photos et de détails, c’est ici.