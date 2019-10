Une ligue à apprivoiser

En poste depuis le retour du congé de la fête du Travail, MacKenzie ne se met pas la tête dans le sable. Il est conscient qu’après 20 ans à travailler pour la NBA, dont huit comme cadre, il a des choses à apprendre sur le fonctionnement de la LCH et de ses trois ligues régionales – la LHJMQ, l’OHL et la WHL.

« J’arrive avec une très forte expérience pour ce qui touche la marque et l’événementiel avec les commanditaires et les plateformes média. J’arrive avec quelques hypothèses de choses qu’on pourrait faire.

« J’ai été embauché pour faire grandir la LCH. Et l’un des éléments importants est de faire croître la marque de la LCH. Il faut rendre la marque plus forte. Mais cela ne veut pas dire que nos ligues régionales, lesquelles sont fortes avec leur marque, doivent être séparées. Ce sont deux choses distinctes », note MacKenzie, avouant avoir été quelque peu étonné par l’ampleur du programme de bourses que l’on retrouve dans chacune des ligues.

Conscient de cet enjeu, MacKenzie exhorte toutefois les dirigeants à faire preuve de patience. « Ce n’est pas quelque chose qui est au sommet de ma liste de priorités présentement. C’est un problème qu’on devra éventuellement regarder. En six semaines, j’ai eu plusieurs commentaires à ce sujet et c’est une discussion qu’on aura avec les trois commissaires et les gens concernés pour nous aider à prendre les bonnes décisions », avance-t-il.

La tête au Drakkar, pour l’instant...

Photo Jean-Francois Desgagnés Ce n’est pas un secret, les hockeyeurs de 19 ans évoluant dans les clubs en reconstruction attirent la convoitise chaque année à la période des transactions aux Fêtes.

Même s’il en est bien conscient, le capitaine du Drakkar, Gabriel Fortier, jure que son attention est uniquement tournée vers les performances de la troupe baie-comoise qui figure en queue de peloton dans la Conférence de l’Est, au huitième rang.

Fortier et le défenseur Xavier Bouchard seront des pièces recherchées par les directeurs généraux à la recherche de renforts pour se donner de meilleures chances d’enlever les grands honneurs.

« Pour l’instant, je suis à Baie-Comeau et je joue pour le Drakkar. Je me concentre là-dessus. Ce qui arrivera à Noël va arriver, mais pour l’instant, je ne pense pas à cela, a d’abord répondu l’espoir du Lightning de Tampa Bay qui compte quatre buts et 11 points en 13 rencontres.

« Chaque année, on sait ce qui arrive. Je ne suis pas fou, ça fait quatre ans que je suis dans la ligue et je sais ce qui se passe avec les équipes à Noël. Mais pour l’instant, l’important est de me concentrer sur ce que j’ai à faire avec le Drakkar. »

Voilà qui est clair, mais Fortier ne détesterait sûrement pas avoir une nouvelle occasion d’endosser l’uniforme d’une équipe aspirante à la suite de la déconfiture au premier tour du Drakkar au printemps dernier. Le vétéran reste amer de cette élimination aux mains des Wildcats de Moncton.

« Les gars, ici, qui l’ont vécu, on s’en reparle et on ne l’a pas encore digéré. On savait qu’on avait l’équipe pour se rendre loin et on a été en dessous des attentes. Je ne l’ai pas encore digéré », a-t-il lancé sans détour.

Équipe Canada en mire

D’ici là, Fortier représentera la LHJMQ à la Série Canada-Russie début novembre, quelques mois après avoir participé au camp estival d’Équipe Canada junior.

Le Québécois entend bien forcer la main des dirigeants de Hockey Canada à sa dernière tentative de porter le maillot à la feuille d’érable.

Dans le calepin...