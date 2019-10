LORTIE, Laurette



À Laval, le 21 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Laurette Lortie, épouse en premières noces de feu Noël Cousineau et en secondes noces de feu Jean-Paul Lavallée, et mère de feu Marcel Cousineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Serge Lecavalier), Denis (Françoise Richard), Pierrette (Jacques Pagé), Monique (Pierre Dagenais), Hélène (Jean-Daniel Poletti), Ginette (Sylvain Bougie) et François, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Mariette (Fernand Roy) et Claudette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil, Lavalle dimanche 27 octobre de 14h à 17h et 19h à 21h. Le lundi 28 octobre à l'église St-Dorothée à compter de 10h, suivront les funérailles à 11h et de là au cimetière de St Dorothée.