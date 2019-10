GAGNON, Jean, prêtre



À Montréal, le 18 octobre 2019, est décédé Jean Gagnon, à l'âge de 90 ans. Né le 30 avril 1929 en la paroisse de Sainte-Luce-sur-Mer, quelques milles à l'est de Rimouski. Il était le fils de feu Mérilda Proulx et de feu Joseph Gagnon.Il laisse dans le deuil sa soeur Rita OSU, sa belle-soeur Alphonsine Larrivée, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 octobre de 13h à 17h à laLAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867Les funérailles auront lieu à Sainte-Luce le 2 novembre 2019.