ST-DENIS HUNTINGTON, Noella



À Montréal, le 12 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Noella St-Denis Huntington. Elle va rejoindre son défunt époux bien-aimé Melbourne Oscar Huntington.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patsy (Serge), Michael (Elly), Perry (Johanne), Julie (Rickey), Lori (Steven), Ronnie (Claire), Tracy (Pierre), Marc (Chantal), Emile (France) et Eric (Sophie), ses treize petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 octobre de 13h à 16h à la:939, RUE ST-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Un hommage lui sera rendu par ses enfants à 15h30.