DUBÉ, Yolande



À l'hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Yolande Dubé, conjointe de M. Gaston Pagé.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses trois enfants Denis Boisvert (Carole Langlois), Line Boisvert et Marc Boisvert (Stacey Marshall), ses trois petits-enfants Chloé, Victoria et Camden, ses frères Roger (Annette Michaud), Robert et Marcel (Gloria Mason), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le dimanche 27 octobre 2019 à 14h auwww.salonrolandmenard.comOuverture du salon dimanche à compter de 13h.