PARENT, Thérèse (Bell Jodoin)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Parent (Bell Jodoin), épouse de feu monsieur Gérard Parent et de feu monsieur Rénald Jodoin, survenu le 22 octobre 2019. À l'âge de 86 ans, s'en va rejoindre son fils André.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Michel), Suzanne, Bernard et Benoit (Rachelle), sa belle-fille Linda (René) et ses beaux-fils Regent et Gaétan, ses petits-enfants, son arrière-petite-fille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 octobre 2019, de 14h30 à 17h et de 19h à 21h et le lundi 28 octobre 2019, de 9h à 10h à la:Les funérailles seront célébrées le lundi 28 octobre 2019 à 11h en l'église Ste-Béatrice, 475, avenue des Perron, Auteuil, Laval, H7H 1E2.L'inhumation suivra au cimetière Ste-Rose-de-Lima, 219 boulevard Sainte-Rose, Laval, H7L 1L7.