PERREAULT, Rita



À Laval, le 16 octobre, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Rita Perreault, épouse de Robert Joyal.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux enfants, ses six petits-enfants, son frère et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexele lundi 28 octobre dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 au même endroit.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.