CHAREST DUPUIS, Thérèse



À Mascouche, le 20 octobre 2019, à l'aube de ses 89 ans, est décédée madame Thérèse Dupuis, veuve de monsieur André Charest.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (André) et France (Michel), ses petits-fils Sylvain, Patrick, Benoit, Sébastien et Dominic ainsi que leurs conjointes, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Pierrette ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682 www.cfdt.cale dimanche 27 octobre de 14h à 16h30 suivi des funérailles à 16h30 en la chapelle du complexe.