Guide cuisine pour les 18-24 ans

Mais pourquoi ce plat ? « Quand tu reçois une première date, tu es un peu stressé, t’espères que tout va bien, alors servir quelque chose de froid, ça t’évite le stress de servir quelque chose de chaud et c’est quelque chose que tu peux tout préparer à l’avance, indique l’auteure. Tu peux donner 100 % de ton attention à la personne, tu n’as pas à te concentrer sur le plat. Et puis, c’est vraiment très, très beau, alors c’est un peu impressionnant pour ta date. »

Si on en croit l’expérience de la jeune diplômée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, mieux vaut se concentrer sur une création toute simple, mais savoureuse, plutôt que de vouloir épater à tout prix en tentant de reproduire une proposition tape-à-l’œil, et trop belle pour être vraie, comme on trouve en abondance sur Instagram.