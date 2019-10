Je regrette tellement ma décision

Je vivais depuis 15 ans à une centaine de kilomètres de Québec avec mon conjoint et notre fils de 13 ans. Mais un jour, l’ennui s’étant emparé de moi, l’envie d’une vie plus trépidante m’a prise. Et c’est à l’occasion d’un week-end passé chez ma cousine de Québec pour me changer les idées, que je fus séduite par un gars, et que j’ai pris la folle décision de quitter mon conjoint pour venir vivre avec lui, abandonnant bêtement mon fils à son père.

Cette aventure passionnée fut malheureusement de courte durée. Huit mois plus tard, je me retrouvais seule. Heureusement, je m’étais trouvé du travail et je pouvais subvenir à mes besoins, tout en prenant le temps de cicatriser ma grosse blessure d’amour. Mais la vie loin de mon fils, que je ne vois qu’un à deux jours par mois, me pèse. Il me manque et je lui manque.

Mais le pire, et j’ai eu du mal à me l’avouer, c’est que je regrette sincèrement le geste que j’ai posé en quittant mon ex-conjoint. Je suis partie sur un coup de tête qui n’avait aucun sens. J’ai brisé une vie de famille qui fonctionnait bien. Vous ne me croirez pas, mais même la vie de campagne me manque alors qu’elle me semblait lourde à porter avant.

Ça fait un an et demi que je suis partie et on dirait que ça fait dix ans. Ah ! Si je pouvais retourner en arrière pour effacer tout ça. Malheureusement, je ne peux pas. En plus, j’ai fait tellement de peine au père de mon fils que je m’imagine mal lui demander pardon en espérant qu’il accepte de me reprendre avec lui. Comme actuellement, je ne me vois être séduite par aucun autre homme que lui, vous voyez dans quel cul-de-sac je me suis mise.

M.L.