Journée Fèves au lard: 18 263 repas livrés

Lors de la 53e édition de la Journée Fèves au lard de la Fraternité des policières et policiers de Montréal, les agents ont livré 18 263 repas. La journée sous la coprésidence d’honneur du président de la FPPM, Yves Francoeur et du Directeur du SPVM, Sylvain Caron, a récolté la somme de plus de 80 000 $ qui sera redistribuée à des organismes communautaires reconnus pour leur utilité sociale par les policiers et policières.

Photos Martin Desrochers et Pascale Vallée