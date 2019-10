Passation de pouvoirs à Los Angeles

Il y a de nouveaux patrons à L.A. Carlos Vela et le Los Angeles FC ont remporté un bras de fer offensif, 5-3 face à Zlatan Ibrahimovic et au Galaxy Los Angeles. L’équipe de deuxième année en Major League Soccer (MLS) atteint la finale de l’Association de l’Ouest, où elle affrontera les Sounders de Seattle.

Bien qu’Ibrahimovic (55e minute) ait marqué un but sur un cadeau du gardien Tyler Miller pour créer l'égalité en deuxième demie, les doublés de Vela (16e, 40e) et d’Adama Diomande (68e, 80e) ont eu raison de l’équipe la plus titrée de l’histoire du circuit dans cet affrontement surnommé El Trafico, un hommage ironique aux embouteillages dans la métropole californienne.

Le Galaxy était pourtant revenu dans le match après le doublé de Vela grâce aux buts de Cristian Pavon (41e) et d’«Ibra», mais les buts de Diego Rossi (66e) et de Diomande ont provisoirement assommé les Blancs. Une belle tête de Rolf Feltscher (77e) sur un coup franc a redonné espoir au Galaxy, mais les recordmen du classement général ont répliqué peu après par le biais du deuxième de Diomande.

Ce fut un match de fou. Sept tirs cadrés pour le LAFC, six pour le Galaxy: au final, Ibrahimovic - dont le futur à Los Angeles est loin d’être fixé - et ses coéquipiers ont été beaucoup moins opportunistes que leurs adversaires.

Au bout d’un match où la défense a été oubliée, le LAFC, l’équipe au meilleur dossier en saison régulière de l’histoire de la MLS (72 points), se mesurera aux Sounders dès mardi prochain pour obtenir une place en Coupe MLS.

Polémique?

En plus d'un hors-jeu ignoré par les arbitres sur le deuxième but de Vela, l'officiel a sifflé précipitamment une faute dans la surface contre le LAFC alors même que Zlatan trouvait le fond du filet dans les arrêts de jeu.

Le Suédois croyait avoir réduit l'écart à 5-4... mais son coéquipier Romain Alessandrini a été victime d'une faute tout près de l'action. Alessandrini est le même qui a raté une volée sur une passe d'Ibrahimovic plus tôt dans la rencontre.