Le ministre Roberge ouvert à parler de santé mentale en classe

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, est ouvert à faire davantage d’éducation à la santé mentale en classe, sans toutefois aller jusqu’à créer un nouveau cours en bonne et due forme.

Préoccupée par les problèmes grandissants de santé mentale chez les jeunes, l’Association des psychiatres du Québec, appuyée par de nombreux organismes, réclame un cours d’éducation à la santé mentale de la maternelle à la fin du secondaire.

«Sans nécessairement implanter un nouveau cours au cursus scolaire, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, est ouvert à bonifier les contenus vus en classe relativement à la santé mentale», a indiqué vendredi son attaché de presse Francis Bouchard.

Il est encore trop tôt pour dire si cette bonification pourrait s’inspirer de la formule développée pour l’éducation à la sexualité ou l’orientation scolaire, a indiqué le cabinet.

L’éducation à la sexualité n’est pas enseignée dans le cadre d’un nouveau cours mais plutôt par le biais de capsules d’informations insérées dans la grille-matière existante, à raison de 5 à 15 heures par année.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, rencontrera l’Association des médecins psychiatres dans les prochaines semaines afin d’en discuter, indique-t-on.

Détresse en hausse

La proportion de jeunes du secondaire aux prises avec un niveau élevé de détresse psychologique est passée de 21% à 29% en six ans seulement, selon les derniers chiffres de l’Institut de la statistique du Québec, alors que le taux de prévalence des troubles anxieux est passé de 9% à 17%, au cours de la même période.

L’Association des psychiatres du Québec (APQ) qui est très préoccupée par la situation, a lancé vendredi le mouvement Alphas connectés, auquel adhère une dizaine d’organismes préoccupés par la santé mentale des jeunes.

La présidente de l’APQ, Dr Karine Igartua, voit de plus en plus d’adolescents et de jeunes adultes qui se retrouvent à l’urgence avec des idées suicidaires parce qu’ils ne sont pas capables de gérer une rupture amoureuse, des conflits familiaux ou des échecs scolaires, raconte-t-elle.

«On voit que le niveau de détresse est en train d’augmenter. Il va falloir qu’on s’attaque aux causes et qu’on fasse quelque chose pour réduire la détresse en amont», affirme-t-elle.

Au banc des accusés, l’omniprésence des technologies et du numérique, qui prend une place envahissante dans la vie des jeunes.

L’éducation à la santé mentale pourrait être un remède, afin d’apprendre aux élèves à mieux gérer leurs émotions et relations personnelles.

«On fait de l’éducation financière, de l’éducation physique et de l’éducation à la sexualité à l’école. Je pense qu’il est grand temps que l’on fasse aussi de l’éducation à la santé mentale», affirme Dr Igartua.