Le ministre sortant Jim Carr atteint d'un cancer du sang

OTTAWA – Le député libéral réélu et ministre sortant Jim Carr souffre d’un cancer du sang, a-t-il annoncé vendredi.

«Je me sens bien et mon moral est bon. J’ai parlé au premier ministre, auprès de qui j’ai réitéré mon engagement de continuer à servir mes électeurs et tous les Canadiens», a fait savoir dans une déclaration écrite celui qui vient de regagner son siège de Winnipeg-Centre-Sud, au Manitoba.

M. Carr, qui était jusqu’à tout récemment ministre de la Diversification et du Commerce international, a indiqué qu’il avait commencé à suivre des traitements de chimiothérapie qui se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Le cancer dont il est atteint a affecté sa fonction rénale et il doit donc se soumettre à des traitements de dialyse, a ajouté l’élu libéral de 68 ans.

C’est cette semaine que M. Carr a pris connaissance du diagnostic de cancer, a-t-il confié.

«Après avoir eu des symptômes s’apparentant à ceux d’une grippe au cours des dernières semaines, mon médecin a demandé une prise de sang de routine. [...] Mardi, j’ai passé des tests additionnels qui ont abouti à un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang.»

Un autre élu libéral et ministre sortant, Dominic Leblanc, se bat contre un cancer. Dans une récente entrevue accordée à une station de radio locale du Nouveau-Brunswick CJSE, le député de la circonscription de Beauséjour a dit que son état s'améliorait et que ses traitements se terminaient bientôt.