L'État, c'est moi: Donald Trump abuse de la notion d'immunité

Le titre du billet réfère à la célèbre citation attribuée au roi Louis XIV. Je vous épargne les débats d’historiens, mais on retient la formule parce qu’elle exprimait le désir du roi de ne pas partager le pouvoir. Si la comparaison est exagérée, les adversaires du président lui reprochent souvent de ne pas respecter la constitution et la séparation des pouvoirs.

Pourquoi revenir sur ce sujet? Peut-être avez-vous vu passer cette nouvelle selon laquelle un avocat représentant Donald Trump a affirmé devant un juge d’une cour fédérale que même si Donald Trump abattait quelqu’un en pleine rue, il serait impossible de le poursuivre devant un tribunal pendant qu’il exerce ses fonctions de président.

La déclaration est pour le moins spectaculaire et elle demande une mise en contexte et quelques précisions.

L’avocat de Donald Trump, William Consovoy, a utilisé cet exemple extrême en argumentant que les autorités new-yorkaises devraient attendre la fin de sa présidence avant d’obtenir les fameux rapports d’impôts que le milliardaire refuse obstinément de produire. Donald Trump serait protégé par l’immunité présidentielle. Une immunité qui ne serait pas permanente, Donald Trump n’en jouissant plus une fois qu’il aura quitté la Maison-Blanche.

Consovoy considère que les autorités n’agissent pas de bonne foi et qu’il y aurait des motivations secrètes. Peu importe la réponse de la cour fédérale de New York, il y a fort à parier qu’elle ne marquera pas la fin de la saga. Le perdant devrait en appeler du jugement et tout ce beau monde devra éventuellement se retrouver devant la Cour suprême.

Si j’ai bien hâte de lire le jugement et d’analyser les arguments du juge, je me disais que je pouvais vous fournir quelques repères en attendant la décision du tribunal.

L’interprétation que fait William Consovoy de la notion d’immunité me semble tirée par les cheveux. Les partisans d’une immunité totale s’en remettent souvent aux écrits d’un des Pères fondateurs pour appuyer leur position. Si rien n’est écrit en ce sens dans la constitution, il est vrai qu’Alexander Hamilton a écrit dans les Federalist papers qu’un président pouvait être poursuivi après son départ.

On mentionne aussi cette immunité parce que des notes internes du département de la Justice vont en ce sens. C’est ce à quoi référait Robert Mueller quand il affirmé qu’il ne pouvait accuser lui-même Donald Trump d’obstruction à la justice. Mais ces mémos ne font pas l’unanimité et bien des experts débattent toujours de la question.

Les tribunaux se sont-ils déjà prononcés sur cette question? En droit civil, la Cour suprême a clairement indiqué qu'un président pouvait être poursuivi pendant son mandat pour des actes accomplis avant son entrée en fonction. Vous vous souvenez peut-être qu’avant l’affaire Lewinsky, Bill Clinton avait été poursuivi par Paula Jones pour harcèlement sexuel.

C’est donc sur le plan du droit pénal que les choses se compliquent, ce qui explique l’intérêt que je porte aux arguments de l’avocat de Trump. Un des rares repères sur l’immunité du président se trouve dans un jugement de la Cour suprême qui porte le nom de Nixon vs Fitzgerald. On y confirme que l’immunité du président en droit civil est totale lorsqu’il est en poste, mais on précise que ce ne serait pas le cas autrement.

Une fois de plus, la présidence Trump aura pour effet de nous obliger à nous interroger sur les réelles limites du pouvoir présidentiel. Si le président ne peut être un Louis XIV en puissance, jusqu’où échappe-t-il aux lois auxquelles se soumet le citoyen ordinaire? Au-delà de la présidence actuelle, les conséquences influenceront l’avenir des éventuels locataires de la Maison-Blanche.