L’offensive rimouskoise freinée par les Cataractes de Shawinigan

RIMOUSKI | Les Cataractes de Shawinigan ont limité la puissante offensive de l’Océanic de Rimouski à un seul but, en toute fin de match, en route vers un gain de 2-1 vendredi devant une bonne foule de 3 675 spectateurs en Mauricie.

Le gardien des Cats, Antoine Coulombe, a été très solide, bloquant 31 des 32 tirs de l’Océanic, dont 14 en troisième période alors que les hommes de Serge Beausoleil pressaient le pas en territoire adverse. Charles Beaudoin a profité d’une belle remise de Vasily Ponomarev avec moins de quatre minutes à faire en troisième pour battre Colten Ellis dans le haut du filet à partir de l’enclave. L’Océanic a continué de presser le pas en zone adverse et Dmitri Zavgorodnyi a poussé le retour du tir de Zachary Massicotte, qui avait raté la cible, au fond du filet.

Première période sans but où les gardiens Colten Ellis (Océanic) et Antoine Coulombe (Cats) ont eu à se signaler. Le premier sur une échappée de Marc-Antoine Pépin qui s’est amené seul après avoir reçu une passe du meilleur pointeur des Cats, Mavrik Bourque au moment où il quittait le banc des pénalités. Coulombe a été particulièrement solide lors du premier avantage numérique de l’Océanic en bloquant coup sur coup les dangereux Alexis Lafrenière et Cédric Paré.