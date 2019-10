Lowe’s a éliminé un bureau de stratégie basé à Boucherville

Moins de trois ans après l’avoir mis sur pied pour se rapprocher de sa clientèle et de ses fournisseurs, Lowe’s Canada a dissous en début d’année son bureau de stratégie et d’intelligence d’affaires. Dix-huit personnes ont perdu leur emploi ou été réaffectées à d’autres services, a appris Le Journal.

Créé à l’automne 2016, ce service devait s’atteler à la stratégie pour les différentes bannières de Lowe’s au Canada. Recherche de marché, recherche sur la clientèle et ses désirs... l’objectif pour le géant américain était de mieux comprendre le marché canadien, de façon à mieux se distinguer de la concurrence.

L’équipe était dirigée par Claire Bara, vice-présidente, Stratégie, intelligence d’affaires et insights consommateurs chez Lowe’s Canada, et comptait pas moins de 18 employés.

« Mme Bara avait un grand rôle de conseil sur les stratégies à prendre pour la haute direction au Québec et au Canada », explique sous le couvert de l’anonymat un ex-employé. Chacune des bannières – RONA, les RONA affiliés, Réno-Dépôt, Ace, etc. – devait avoir sa propre stratégie, ciblée sur sa clientèle.