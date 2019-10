Drame familial à Montréal: rassemblement à la mémoire d’Hugo, d’Élise et de leur mère ce soir

MONTRÉAL | Un rassemblement à la mémoire des deux enfants tués par leur père, mardi soir, dans le quartier Tétreaultville, à Montréal, aura lieu vendredi soir, devant la résidence où s’est produit le drame.

«On veut permettre aux gens de pouvoir se rassembler et se solidariser», a expliqué Anik Paradis, coordonnatrice chez Info-Femmes, l’organisme qui est derrière cette initiative.

Mardi soir, le père de famille a sauvagement tué Hugo et Élise dans la résidence familiale avant de s’enlever la vie.

«Des histoires de violence comme ça, c’est rare que ça se rende jusqu’au meurtre, mais c’est des histoires de violence et de prise de contrôle que l’on voit malheureusement encore trop souvent», a poursuivi Mme Paradis.

Avec ce moment de recueillement, les organisatrices de l’événement souhaitent apporter un peu de réconfort à la mère des petites victimes.

«Il y a eu une prise de contrôle sur la vie d’Hugo et d’Élise, et sur la vie de leur mère, c’est aussi ce qui s’est passé. On a parlé abondamment de la détresse du père, j’aimerais bien qu’on parle de la détresse de la mère et des personnes qui restent», a-t-elle ajouté.

«Nous sommes ébranlés.es par ces événements et plusieurs ressentent le besoin de se réunir pour offrir, par ce geste, soutien et réconfort aux proches. La détresse vécue par la mère des victimes est inimaginable», peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

Le rassemblement se déroulera sur la rue Curatteau, vers 18 h.

Consultez l’événement Facebook ici pour tous les détails.