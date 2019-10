Retour à Sherbrooke pour 2 joueurs du Rouge et Or

Préposé aux ballons lors des parties du Vert & Or lorsque son père, André, dirigeait les Renards, de 2007 à 2011, Thomas Bolduc effectuera un retour à la maison pour ce match contre Sherbrooke.

Natif de Sherbrooke, le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval a disputé tout son football scolaire en Estrie avant de partir pour Québec au moment de débuter sa carrière universitaire.

« C’est spécial parce que j’ai été préposé aux ballons lors des parties du Vert & Or quand mon père dirigeait l’équipe, a raconté le pivot de première année. J’ai grandi à Sherbrooke, le Vert & Or a toujours été l’équipe principale, et on s’entraînait deux fois par semaine à l’Université de Sher-

brooke quand je jouais au Triolet, mais j’ai coupé les liens quand mon père est parti. Affronter le Vert & Or ne change rien au niveau de l’intensité, et c’est un match comme les autres. »

« Match spécial »

Tout comme Bolduc, Félix Petit est natif de Sherbrooke et a disputé son football scolaire avec les Harfangs de l’école secondaire Le Triolet et avec les Cougars du Collège Champlain avant de faire le saut dans la Vieille Capitale.

« Ça va être un match spécial, a reconnu le maraudeur recrue. Ma famille et mes amis seront présents et j’ai hâte d’aller jouer là. Tous mes amis avec qui j’ai grandi à l’école secondaire et au cégep seront présents. »

Contrairement à Bolduc, qui avait néanmoins visité l’été dernier, Petit a longtemps considéré Sherbrooke comme destination pour son parcours universitaire. « La possibilité de rester à la maison était une possibilité que j’ai regardée sérieusement, a-t-il mentionné, et mon choix final s’est fait entre Laval et Sherbrooke. J’ai une bonne relation avec coach [Guillaume] Boucher. Quand j’ai arrêté mon choix, j’ai rencontré Mathieu Lecompte et Guillaume Boucher pour les prévenir, et ils respectaient ma décision. Ils n’ont pas tenté de me convaincre que j’avais fait un mauvais choix. »

Utilisé principalement sur les unités spéciales depuis le début de la saison, Petit a obtenu quelques jeux en défensive, dimanche dernier, contre Montréal, quand Vincent Lévesque est tombé au combat. Lévesque s’est fracturé un bras en plaquant le receveur Kevin Kaya au 3e quart. Opéré lundi, il ratera quatre semaines.