«Révolution»: la compétition débute ce dimanche

MONTRÉAL | Après cinq semaines d’auditions, tous les danseurs de la seconde saison de «Révolution» ont été choisis. Ce dimanche, à TVA, c’est le début de la compétition avec les premiers face-à-face.

À cette première étape, un candidat sur deux va devoir quitter l’émission dans les trois prochaines émissions. Un passage difficile, y compris pour Sarah-Jeanne Labrosse. «Le niveau est très élevé, on coupe beaucoup de monde, a-t-elle expliqué. C’est l’étape où les danseurs deviennent vraiment nerveux, et je pense que ça déteint sur moi.»

L'épreuve Révolution

La première partie est constituée des face-à-face. Les maîtres opposent deux candidats, qu’ils soient du même style de danse ou pas, en leur confiant une mission.

«On l’a vu depuis l’an dernier, la force du nombre n’est pas nécessairement garant d’une victoire, dans le cas d’un groupe face à un solo. Je pense que les danseurs sont aussi empathiques envers la job des maîtres, qui est parfois difficile. Je pense que ce sont généralement des gens optimistes. Quand ils arrivent à Révolution, ils sont tous dans un mode apprentissage, avec l’envie de repousser leurs limites.»

Mais les gagnants des face-à-face ne seront pas encore assurés de passer à l’étape suivante. Ils vont devoir, à l’issue des trois prochaines émissions, subir l’épreuve Révolution.

«Les maîtres vont ressortir seulement le moment Révolution de tous les gagnants des face-à-face, avant de choisir les 14 qui vont rester dans la compétition. Les danseurs sont très stressés, car ils n’ont plus rien à faire, ils sont totalement impuissants.»

Les maîtres vont d’abord voter individuellement, sans se consulter. Ceux qui ont le plus de votes vont automatiquement poursuivre l'aventure. Pour les choix où il y a plus d’hésitation, les maîtres vont faire un caucus à voix haute auquel le public va assister. Durant la première saison, cette épreuve se déroulait à la fin de chacune des émissions face-à-face.

En équipe

La ronde suivante sera celle des équipes. «Les maîtres vont former sept équipes de deux groupes. Ils vont se faire imposer un concept et une chanson par les maîtres qu’ils vont devoir chorégraphier eux-mêmes. Il restera donc sept candidats avant les quarts de finale», détaille l'égérie de l'émission.

Pour cette seconde saison, Sarah-Jeanne Labrosse se sent beaucoup plus proche des danseurs qu’elle accompagne dans l’émission.

«Avec le temps que j’ai passé avec les danseurs, l’année dernière, je connais un peu plus le monde de la danse et je comprends davantage les sacrifices et ce que ça prend pour être là. Je sais dans quelle position de vulnérabilité ils se mettent et je pense pouvoir imaginer le courage que ça leur demande de monter sur scène. Ça me rend aussi plus fébrile.»