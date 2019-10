Un cadeau du ciel

Car malgré plus de ses 42 manches lancées en carrière en séries du baseball majeur avant de porter l’uniforme des Nationals, le Vénézuélien ne s’attendait pas nécessairement à obtenir ce privilège dans la rotation. On aurait pu lui préférer Patrick Corbin.

« Je suis vraiment reconnaissant. Je remercie le Bon Dieu de m’avoir donné cette occasion. Sans lui, je ne jouerais sûrement plus au baseball. J’ai vécu des moments difficiles dans ma carrière à Détroit en 2016 et 2017, a relaté le lanceur droitier de 35 ans qui avait présenté des moyennes de points mérités de 5,87 et 6,41 respectivement.

« Sauf qu’on gagne et on perd des matchs. C’est la loi du sport. Je n’étais pas dans la meilleure des situations dans ma vie. Maintenant, c’est incomparable. J’ai fait des ajustements pour devenir meilleur. »

Durant la saison, les entraîneurs ont peaufiné la routine et la mécanique de ses tirs. Il devait mieux utiliser ses jambes et faire preuve de plus de conviction avec ses lancers. L’athlète a élevé son jeu en marquant sa place dans la rotation partante parmi les Stephen Strasburg, Max Scherzer et Patrick Corbin.