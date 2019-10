Un moyen de pression inusité

Dans un contexte de négociation, des employés syndiqués peuvent désormais faire pression en utilisant leur signature électronique pour y inclure un message de nature syndicale.

C’est ce qu’a fait savoir hier Marc-André Martin, président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement (APIGQ), en entrevue avec l’animateur Mario Dumont sur QUB radio.

Selon M. Martin, des employés syndiqués peuvent donc inclure dans leur signature électronique un message. Cependant, il faut que ce soit « uniquement dans le cadre de négociations », une période qui est balisée par le Code du travail, a-t-il précisé.

«RIGOUREUSEMENT EXACT»

En l’occurrence, ce message doit respecter les principes de jurisprudence en vigueur, c’est-à-dire être « neutre, non diffamatoire, rigoureusement exact [et] ne pas porter préjudice à l’organisation ».

Dans une cause qui l’oppose au gouvernement du Québec, l’APIGQ a remporté jusqu’ici chaque étape, dont la dernière fois, en juillet, en Cour d’appel. Le plus haut tribunal de la province a alors statué que l’interdiction « faite aux ingénieurs de transmettre le message syndical en cause constitue de l’ingérence au sens du Code du travail ».Les ingénieurs de l’État se servent de ce moyen de pression, que Marc-André Martin considère comme « environnemental », depuis 2014.