Un policier obligé de payer 10 000$

« [Le policier] Raidel Oosterwolde a manifestement déformé la réalité. [Son rapport] contient plusieurs inexactitudes et exagérations qui ne peuvent aucunement correspondre à la réalité », affirme le juge Stéphane Davignon dans sa décision récemment rendue publique au palais de justice de Montréal.

Il s’agit là d’une victoire pour Thomas Francis, un propriétaire d’une garderie empêtré dans cette affaire depuis maintenant six ans.

Comme il ne voyait aucune autopatrouille et qu’il était inquiet pour les enfants sous sa responsabilité, il est allé voir l’homme en lui demandant si tout allait bien. Ce dernier, qui s’est avéré être l’agent Oosterwolde de la police de Montréal, aurait alors répondu vaguement.

L’affaire aurait dû se terminer là. Sauf que quelques mois plus tard, M. Francis a appris qu’il était accusé d’entrave au travail des policiers.

Or, le rapport joint à la preuve était bourré de fausses affirmations. Il indiquait par exemple que M. Francis avait couru vers le policier, qu’il était arrivé par en arrière, et qu’il avait posé plusieurs questions insistantes. Et qu’ensuite, l’homme aurait tenté de prendre la fuite.