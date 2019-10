Un vrai de vrai

Plus gentil, obligeant et dévoué que ça... ça ne se peut tout simplement pas. Si vous venez de le rencontrer pour la première fois, vous serez étonné et vous le direz à tout le monde. C’est Réjean Houle et je ne peux tout simplement pas m’imaginer qu’il célèbre aujourd’hui ses 70 ans. Jeune ado, je revois le numéro 5 du Canadien Junior avec ses complices Marc Tardif et Gilbert Perreault. Dix-huit ans, cheveux en brosse, 160 livres, vif comme un chat, Pinotte n’avait qu’un rêve : jouer pour le Canadien. Il l’a réalisé. Mais le coquin a ensuite déserté et compté 50 buts avec les Nordiques de l’AMH avant de revenir dans ses couleurs. Il a donc terminé une brillante carrière avec cinq bagues de la Coupe Stanley après avoir été utilisé à toutes les sauces. Réjean, c’était un apôtre, un zélateur et il l’est demeuré avec une loyauté religieuse. Aujourd’hui président de l’Association des Anciens, il s’occupe de ses « frères » comme un père. Et même les anciens Nordiques sont bienvenus dans son Salon.