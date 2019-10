Une soirée de rires et de frissons avec Charles Beauchesne

Charles Beauchesne se décrit lui-même comme le père Noël de l’Halloween. Il est donc plus que logique que l’humoriste participe à la deuxième édition du festival Halloween Mtl qui a commencé la semaine dernière.

L’artiste, qu’on connaît pour ses intérêts un peu sombres, a préparé un spectacle de 60 minutes sur le mystérieux tueur en série Jack l’Éventreur qu’il présentera vendredi et samedi.

«Ce sera quelque chose de complètement terrifiant, surtout à l'époque à laquelle on vit!, lance Charles Beauchesne. Mais j’ai trouvé le moyen de mettre un peu d’humour à travers tout ça. Au fur et à mesure des rodages, j’ai réalisé que le spectacle contient des effets que je n’ai jamais faits en tant qu’humoriste. J’ai des punchs de peur et d’angoisse juxtaposés à des punchs de rires dans ce spectacle-là.»

«C'est dur des fois même! Surtout dans un monde de post-#metoo, puisque je fais un spectacle d’une heure sur possiblement le plus gros agresseur qui a existé. Il y a des moments dans le spectacle ou c’est le silence», ajoute-t-il.

Charles Beauchesne pense que s'intéresser à ce tueur qu’on n’a jamais pu identifier et qui a sévi il y a plus de 130 ans fait réfléchir à des événements très actuels.

«Il y a un paquet de monstres aujourd’hui qui ont pris une forme différente de Jack l’Éventreur. De prendre un exemple qui est ¨dédramatisé¨ par le fait qu’il est très, très, très loin dans le passé, je trouve qu’il y a moyen d’en tirer un parallèle intéressant avec le monde dans lequel on vit présentement», souligne l’humoriste.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Détective de l’histoire

Il s’agit d’un deuxième spectacle du même type que Beauchesne présente. La dernière fois, c’est la peste noire qui avait gagné l’intérêt de l’humoriste.

«La peste noire, c’est l’apocalypse zombie au Moyen-Âge. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est la fin du monde à une époque à laquelle les gens ne savaient pas ce qu’était un microbe», lance le diplômé de l’École nationale de l’humour.

«Ce sont des événements sur lesquels on n’a pas énormément d’informations et ça fait que je peux arriver et raconter. Ça, ça me plaît. J’aime ça gratter la peinture pour les gens. C'est ce qui me motive là-dedans. J'aime être un détective privé dans la vie. J’aime faire des enquêtes comme ça, que ce soit un tueur en série ou l’apocalypse zombie au Moyen-Âge. Ça me fascine.»

Au fond, l’humoriste adore plonger dans l’histoire et pointer ses absurdités. «L’Histoire, c’est le film de l’humanité, qu’on le veuille ou non», lance celui qui anime un balado basé sur des faits historiques intitulé «Les pires moments de l’histoire».

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

La meilleure époque

Il reste aussi convaincu que ce n’est pas parce que ces horreurs sont arrivées à une autre époque que nous ne vivons pas nos propres horreurs aujourd’hui.

«À toutes les époques, tout le monde est toujours certain de vivre à l'époque la plus confortable et sécuritaire possible. Pourtant, il y a des gens qui vont regarder notre époque et trouver que c’était le monde de l’angoisse sociale. On peut guérir la maladie, on n’a plus besoin d’aller faire la guerre, alors on pense qu’on est dans un monde sécuritaire, mais il y a toujours un prix à payer», affirme Beauchesne.

«Le prix pour toute cette sécurité-là c'est de vivre dans la société de l’insomnie, de l’anxiété, de l’angoisse sociale, du stress de travailler, de la dépression. C’est correct, il y a pire. On a le câble et internet, il faut jusqu’il y ait une petite dépression de temps en temps. C’est ça le ¨deal¨! (rires).»

Le spectacle «Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur» sera présenté à 20 h au Terminal Comédie Club, vendredi et samedi.

Un spectacle solo en préparation

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

En plus de ses spectacles-conférences, Charles Beauchesne est actuellement en train de roder un one-man-show intitulé «Les corbeaux me regardent d’un air bizarre».

«C'est un spectacle qui parle de la mort et du vieillissement. Du fait qu’on est tous condamnés. Vieillir, c’est un petit peu comme mourir lentement, décrit l’humoriste. Les gens n’aiment pas réaliser ses affaires-la, mais ça me permet de l'aborder d'une certaine façon pour réconforter les gens par rapport à tout ça.»

«Je pense que c'est aussi une partie de ma démarche. C’est de prendre ma ¨flashlight¨, de pointer dans le coin sombre et de dire ¨Regardez, il n’y a rien là. C'est des ombres, de la boucane et de la lumière. Ça va aller!¨.»

Miroir de laideur

L’humoriste ne dérogera pas de son désir habituel de montrer ce qui est beau dans ce qui est laid et laid dans ce qui est beau, mais en utilisant cette fois des exemples de sa vie personnelle.

«Je prends des moments où moi je me trouve dégueulasse, des moments où je me dis ¨Charles, tu es vraiment un sac à merde du 21e siècle¨, après je dis ça sur scène et je vois les gens se dire ¨Ah ouais, on est comme ça aussi¨. Je deviens l’espèce de miroir de la laideur des gens et ça me fait plaisir», dit-il tout sourire.

Pour ne pas rater les rodages ou encore d’autres représentations des spectacles-conférences de Charles Beauchesne, surveillez son compte Facebook www.facebook.com/CharlesBeauchesneOfficiel.