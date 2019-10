GERVAIS, Alcide



À Montréal, le 20 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Alcide Gervais.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Louise Chatel, ses frères et soeurs Thérèse, Claude (Monique), Lise (Gérard), Maurice et Marie Gervais, son beau-frère Jean Chatel (Christiane), autres parents et amis(es).Ses funérailles seront célébrées en l'église Sainte-Claire (8615 Sainte-Claire/Des Ormeaux) Montréal, le samedi 2 novembre à 11 heures. La famille sera présente à l'église à compter de 10 heures.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.514-353-9199www.salonfunerairelfc.com