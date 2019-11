LEWIS, Carmelle



À St-Jérôme, le 16 octobre 2019, est décédée paisiblement à l'âge de 84 ans, Mme Carmelle Lewis, épouse de feu Raymond St-Onge.Elle laisse dans le deuil sa famille proche Yvon (Denyse Provost), Hubert (Louise Bernard), Gérald, Normande et Hélène, Solange Longpré, Christiane Birtz, Normand Gélinas, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 9 novembre 2019 de 10h à 12h, au complexe funéraire :Une cérémonie commémorative suivra à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la sclérose en plaques.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Villa-Soleil pour les très bons services offerts à Carmelle durant son long séjour à ce centre.