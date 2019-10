QUANE, Jacqueline

(née Samoisette)



Entourée de ses huit enfants, le lundi 14 octobre 2019 à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jacqueline Samoisette, épouse de feu George Quane, fille de feu Delphis Samoisette et de feu Joséphine Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Donald (Manon Tremblay), Arlyne (feu Gary Cirko), Viviane, Ruby (Pierre Gravel), Arnold (Manon Bouchard), Lynne, Johane (Daniel Besner), feu Patrick et Nancy (Jean Petitclerc), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, aux:450-458-7381www.aubryetfils.comle vendredi 1er novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le salon ouvrira également le samedi 2 novembre à compter de 12h30.Les funérailles auront lieu le samedi 2 novembre 2019 à 14h, en l'église Saint-Thomas d'Aquin de Hudson.La famille tient à remercier Nathalie Lefebvre pour son accompagnement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.